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        Haberler Bilgi Magazin ADAYA VEDA ETTİ! Survivor kim elendi, kim gitti? 25 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor'da kim elendi? 25 Ocak Survivor ödül oyununu kim aldı?

        Survivor'da çifte heyecan yaşandı. İlk etapta Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak adına karşı karşıya geldi. Ödül oyununun ardından eleme potasında olan yarışmacılar Survivor'da adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor'da kim elendi?" İşte 25 Ocak 2025 Survivor All Star'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 19:57 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:40
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        Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödül oyununun ardından ise eleme heyecanı yaşanacak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 25 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen yarışmacı ödül oyununu ardından oynanacak düellonun ardından belli olacak. Eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalma mücadelesi verecek.

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        SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Göksu

        Pınar

        Sevgi

        Ayşe

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