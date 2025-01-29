Survivor ödül oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor'da kim elendi?
Survivor'da heyecan ödül oyunu ve eleme düellosu ile devam etti. Gönüllüler ve All Star takımlarını karşı karşıya getirecek ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bıraktı. Survivor'ın yeni bölümünde düelloyu kaybeden yarışmacı ise elenerek Survivor hayallerine veda etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor'da kim elendi? İşte 29 Ocak 2025 Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta yarışmacı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. İkinci etapta ise eleme potasında yer alan, Adilhan, Batuhan G., Efecan ve İsmail adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 29 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu All Star takımı kazandı.
SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan All Star takımı, ödül olarak tavuk şişin tadını çıkardı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Adilhan ve Batuhan adada kalma mücadelesi verdi. Günün sonunda Batuhan G. rakibini 5-2'lik skorla mağlup ederek galip gelen taraf oldu. Bu sonuca göre Adilhan elenerek adaya veda eden isim oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Adilhan
Batuhan G.
Efecan
İsmail