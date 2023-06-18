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Adaylardan komik YKS sınav yorumları paylaşımları! 2023 TYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

YKS sınav yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile gündeme geldi. 3 milyon 527 bin 466 öğrencinin başvuruda bulunduğu YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. YKS ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi saat 10:15'te başladı ve öğrencilere 120 soru için 165 dakika verildi. TYT sınavının saat 13:00'te bitmesinin ardından YKS soru yorumları paylaşılmaya başlandı. İşte YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? sorusunun yanıtına ilişkin atılan twitler...

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  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?

    YKS sınav ve soru yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştiriliyor. Üniversite sınavı ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başladı ve saat 13:00'te sona erdi. YKS ikinci oturumu AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. İyi bir üniversite hayaliyle YKS'ye giren adaylar sınavlarda ter dökecek. Adaylara TYT Türkçe testinde 40, temel matematik testinde 40, sosyal bilimler testinde 20,  fen bilimleri testinde 20 ise toplam 120 soru yöneltildi. Üniversite sınavının ardından YKS sınavı ile TYT soru yorumları sınavın ardından sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaya başlandı. İşte 2023 YKS sınav yorumları ile soruların zorluk ve kolaylık durumları...
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?

    YKS İLK OTURUMU TYT SONA ERDİ!

    YKS ilk oturumu TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başladı ve saat 13:00'te sona erdi.

    YKS ikinci oturum AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10:15'te, YDT ise saat 15:45'te başlayacak.

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?

    İşte YKS Twitter üzerinden paylaşılan YKS sınav yorumları...
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?
  • ADAYLARDAN YKS YORUMLARI 2023 | Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? YKS soruları zor muydu ve kolay mıydı?

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