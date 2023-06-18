YKS sınav ve soru yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştiriliyor. Üniversite sınavı ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başladı ve saat 13:00'te sona erdi. YKS ikinci oturumu AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. İyi bir üniversite hayaliyle YKS'ye giren adaylar sınavlarda ter dökecek. Adaylara TYT Türkçe testinde 40, temel matematik testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, fen bilimleri testinde 20 ise toplam 120 soru yöneltildi. Üniversite sınavının ardından YKS sınavı ile TYT soru yorumları sınavın ardından sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaya başlandı. İşte 2023 YKS sınav yorumları ile soruların zorluk ve kolaylık durumları...