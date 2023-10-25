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        Haberler Gündem Politika Kemal Kılıçdaroğlu: "Adaylarımızın arkasında tek yumruk duracağız"

        CHP lideri Kılıçdaroğlu: Adaylarımızın arkasında tek yumruk duracağız

        CHP Parti Meclisi toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaydan sonra belediye başkan adaylarının arkasında tek yumruk olarak duracaklarını söyledi

        Mahir Kılıç
        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 25.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:44
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        "Adaylarımızın arkasında tek yumruk duracağız"
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        Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay öncesi düzenlenen “CHP Parti Meclisi Toplantısı”, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda “38. Olağan kurultay” süreci ele alındı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "SAKİN VE HUZURLU BİR KURULTAY OLSUN"

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu “sakin ve huzurlu bir kurultay” istediğini söyledi.

        "YEREL SEÇİMLER İÇİN ODAKLANMALIYIZ"

        Kendisine yönelik zaman zaman taşkın sözler olduğunu ancak bunlara tahammül ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu’nun "Kurultaydan sonra hep beraber yerel seçimler için odaklanmalıyız. Adaylarımızın arkasında tek yumruk duracağız İstanbul’u da Ankara’yı da kazanacağız.” dediği belirtildi.

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