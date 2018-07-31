Adelaide United - Central Coast Mariners karşılaşma önü

Adelaide United ve Central Coast Mariners, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Avustralya FFA Kupası Son 16 Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:30. Adelaide United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Central Coast Mariners, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 431 kodlu maçı oynayanlar; Adelaide United galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.50, Central Coast Mariners galibiyet oranı 4.00. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Adelaide United son hafta oynanan West Sydney maçında 2-3 kazandı.

Central Coast Mariners ise Newcastle Jets karşılaşmasında 2-8 yenildi.

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