3 günde 70 milyon izlenmeye ulaştı! 0:00 / 0:00

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Yayınlandığı gün dünya çapında 24 milyonu aşkın dinlenme alarak K-Pop grubu BTS’in “Butter” şarkısıyla Spotify’daki “Tek Günde En Çok Dinlenen Şarkı” rekorunu kıran Adele, Spotify Türkiye Top 50 listesine 30. sıradan giriş yaptı.

3 GÜN İÇİNDE 70 MİLYON İZLENME

Şarkıya eşlik eden klibiyle de Türkiye’de YouTube Trendler Listesi'ne 6. sıradan giriş yapan “Easy On Me”, 3 gün içerisinde 70 milyon izlenme sayısına ulaşarak, hayranlarından büyük ilgi gördü.

2015 yılında yayınladığı “Hello” ile 1.18 milyar dinleme alan ve 2011 yılına damga vuran “Someone Like You” ile 1.10 milyar dinlemeye ulaşan Adele’in yeni albümü 19 Kasım 2021 tarihinde müzikseverlerle buluşacak.