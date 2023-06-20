Adele: Kendi terimin içinde oturuyorum

Grammy ödüllü şarkıcı Adele (35), şov dünyasının pek de göz alıcı olmayan sevimsiz taraflarıyla ilgili samimi bir açıklama yaptı.

2011'de hit olan 'Rolling in the Deep'le şöhreti tüm dünyaya yayılan Adele, hafta sonu Las Vegas'ta verdiği konser sırasında yaşadığı sıkıntıyı ve rahatsızlığını anlattı.