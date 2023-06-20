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Adele: Kendi terimin içinde oturuyorum

İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'ta verdiği konser sırasında daha fit görünmek için giydiği korse nedeniyle kasık mantarı olduğunu söyledi

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  • Adele'den "kasık mantarı" itirafı: Kendi terimin içinde oturuyorum

    Grammy ödüllü şarkıcı Adele (35), şov dünyasının pek de göz alıcı olmayan sevimsiz taraflarıyla ilgili samimi bir açıklama yaptı.

    2011'de hit olan 'Rolling in the Deep'le şöhreti tüm dünyaya yayılan Adele, hafta sonu Las Vegas'ta verdiği konser sırasında yaşadığı sıkıntıyı ve rahatsızlığını anlattı.
  • Adele'den "kasık mantarı" itirafı: Kendi terimin içinde oturuyorum

    Konseri sırasında korse giydiği için çok terlediğini söyleyen Adele, bu nedenle kasık mantarı olduğunu itiraf etti.

    Adele "Ben ve ekibim bunun hakkında konuşuyorduk. Açıkçası şovlarımda fit görünmek için korse kullanıyorum. Ama çok terliyorum ve bu ter hiçbir yere gitmiyor" diyerek ekledi: Yani temelde sadece kendi terimin içinde oturuyorum, bu yüzden doktorum bana kasık mantarı teşhisi koydu.
  • Adele'den "kasık mantarı" itirafı: Kendi terimin içinde oturuyorum

    Adele, hastalığın halk arasındaki ismi olan 'Jock Itch' ve NBA finallerini kazanan Denver Nuggets'ta forma giyen basketbolcu Nikola Jokić'in telaffuzundaki ses benzerliğine gönderme yaptı ve "Kasık mantarı... Kulağa büyük bir Nuggets taraftarıymışım gibi geliyor. 'Jock Itch' diye buna denir değil mi?" ifadelerini kullandı.
  • Adele'den "kasık mantarı" itirafı: Kendi terimin içinde oturuyorum

    Kasık mantarı; sporcular arasında yaygın olarak görülen mantar enfeksiyonu, vücudun kasık ve iç uyluk gibi sıcak, nemli bölgelerinde kaşıntılı döküntülere neden olan bir enfeksiyon türü.
  • Adele'den "kasık mantarı" itirafı: Kendi terimin içinde oturuyorum

    Adele, mart ayında Las Vegas'ta sahne aldığı Caesar's Palace'ta gerçekleşen 'Weekends With Adele' (Adele'le Hafta Sonları) programını uzatacağını açıklamıştı: 34 gece boyunca 4 bin kişiye çalmak yeterli değil, bunun yeterli olmadığını biliyorum. Bu yüzden geri dönüyorum.

    Fotoğraflar: Avalon, Mega, AP

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