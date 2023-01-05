Adele: Hastalığım yüzünden zor yürüyorum

"SİYATİK" NEDİR?



Belin alt tarafındaki 4 ve 5. omurlardan çıkarak, kalçanın orta noktasından topuğa kadar inen siyatik sinir, vücuttaki en önemli sinirlerden biridir. Vücudun en uzun ve en geniş siniri olan siyatik sinir, bacağın kuvvetini ve hareketini sağlayan liflere sinyal göndermekle görevlidir.



Siyatik sinirin gerilmesi, sıkışması ya da zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bacak ve bel bölgesindeki ağrı ise siyatik ağrısıdır. "Siyatik hastalığı" olarak da bilinen bu rahatsızlık halk arasında kısaca "siyatik" olarak adlandırılır.