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Adele: Hastalığım yüzünden zor yürüyorum

Daha önce canlı performans yapmaktan korktuğu için Las Vegas gösterileri esnasında terapi almaya başladığını söyleyen İngiliz şarkıcı Adele, rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığını açıkladı

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  • Adele: Hastalığım yüzünden zor yürüyorum - Magazin haberleri

    Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, konser esnasında yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.

    Performansı sırasında yürümekte güçlük çeken Adele, "Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum" dedi.
  • Adele: Hastalığım yüzünden zor yürüyorum - Magazin haberleri

    "SİYATİK" NEDİR?

    Belin alt tarafındaki 4 ve 5. omurlardan çıkarak, kalçanın orta noktasından topuğa kadar inen siyatik sinir, vücuttaki en önemli sinirlerden biridir. Vücudun en uzun ve en geniş siniri olan siyatik sinir, bacağın kuvvetini ve hareketini sağlayan liflere sinyal göndermekle görevlidir.

    Siyatik sinirin gerilmesi, sıkışması ya da zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bacak ve bel bölgesindeki ağrı ise siyatik ağrısıdır. "Siyatik hastalığı" olarak da bilinen bu rahatsızlık halk arasında kısaca "siyatik" olarak adlandırılır.
  • Adele: Hastalığım yüzünden zor yürüyorum - Magazin haberleri

    "GÜNDE BEŞ TERAPİ SEANSI ALIYORDUM"

    Öte yandan ünlü şarkıcı, daha önce boşanma aşamasındayken günde beş kez terapi gördüğünü belirtmişti. Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden Adele, bu itirafını konser esnasında gerçekleştirmişti.

    Konserden bir kesiti sosyal medya hesabından yayınlayan Adele, "Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" demişti.

    Şarkıcı, "Önceden, açıkçası boşanırken günde beş terapi seansı alıyordum" şeklinde konuşmuştu.
  • Adele: Hastalığım yüzünden zor yürüyorum - Magazin haberleri

    Söyleyeceği şeylerden kendini sorumlu tutmak için terapiye geri dönmeye karar verdiğini belirten Adele, "Şimdi bunu yapıyorum çünkü size her şeyi verebileceğimden emin olmak için her hafta sıhhatli olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Şarkıcı, ayrıca büyük etkinliklerde performans sergilemenin onu korkuttuğunu ve terapistiyle sürekli bunun hakkında konuştuğunu açıklamıştı.
  • Adele: Hastalığım yüzünden zor yürüyorum - Magazin haberleri

    "BÜYÜK TURNE SANATÇISI DEĞİLİM"

    "Müzik yapmayı seviyorum ama canlı performansta beni korkutan bir şeyler var ve dehşete kapılıyorum" diyen Adele, "İşte bu yüzden büyük bir turne sanatçısı değilim. En son bunu yapabildiğimi kanıtlamak için yaptım ama bu büyüklükte bir odada bulunma deneyimi, bana hayatımın geri kalanında canlı performans sanatçısı olabileceğimi düşündürüyor" şeklinde konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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