Adele konsere olimpiyat arası verdi

MÜZİĞE ARA VERECEK

'Easy On Me', 'Hello', 'Someone Like You' ve 'Rolling in the Deep' gibi hitleriyle tanınan Adele, geçen ay yaptığı açıklamada müziğe ara vereceğini söyledi. Yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmayı düşünmediğini söyleyen Adele, planlanmış konserlerini bitirdikten sonra bir süre sahnelerden uzak kalacak.