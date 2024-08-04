Adele konsere olimpiyat arası verdi
Adele, Almanya'nın Münih kentinde verdiği konserde, 2024 Paris Olimpiyatları kadınlar 100 metre koşu finalini seyretmek üzere şarkılarına ara verdi
Adele, 2024 Paris Olimpiyatları'nı yerinde izleyemese de aklı yarışlarda. Dünyaca ünlü şarkıcı olimpiyatları o kadar ilgiyle takip ediyor ki 11 saniyelik bir yarışı izlemek için konserini duraklattı.
İngiliz şarkıcı, Almanya'nın Münih kentinde verdiği konserin ortasında kadınlar 100 metre finalini izlemek için müziğini susturdu. Koşu, stadyumun dev ekranlarında yayınlandı.
Yarış başlarken kalabalığa bir sessizlik çöktü. Karayipler ülkesi Saint Lucia'dan Julien Alfred'in altın madalyayı kazanması 11 saniyeden az sürdü. ABD'li yıldızlar Sha'carri Richardson ve Melissa Jefferson sırasıyla gümüş ve bronz madalya aldı.
Adele, yarışın ardından şarkı söylemeye geri döndü.
Las Vegas gösterilerini bitiren Adele, ay sonuna kadar Münih'te haftada iki konser verecek.
MÜZİĞE ARA VERECEK
'Easy On Me', 'Hello', 'Someone Like You' ve 'Rolling in the Deep' gibi hitleriyle tanınan Adele, geçen ay yaptığı açıklamada müziğe ara vereceğini söyledi. Yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmayı düşünmediğini söyleyen Adele, planlanmış konserlerini bitirdikten sonra bir süre sahnelerden uzak kalacak.