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Adem bebek doğduktan 21 gün sonra anne kucağına kavuştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve sevk edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısıyla ameliyat edilen Adem bebek, doğduktan 21 gün sonra anne kucağına kavuştu.

Adem bebek doğduktan 21 gün sonra anne kucağına kavuştu
AA

Nusaybin'de inşaat işçisi olarak çalışan Mehmet (33) ve ev hanımı Rojin Aykut (27) çiftinin 3'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen Adem Aykut'un solunum sıkıntısı yaşadığını tespit eden doktorlar ileri tetkik yapılması için sevkine karar verdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Adem bebek solunum cihazına bağlandı.

Yapılan tetkiklerde "kalp odacıklarından çıkması gereken damarların farklı yerlerden çıkması" olarak da ifade edilen "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısı konulan bebek doğduktan 15 gün sonra ameliyata alındı.

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Adem bebek günler sonra anne kucağı ile tanıştı.

Aykut çifti 21 gün sonra bebeklerine sarılmanın ve onu koklamanın mutluluğunu yaşadı.

- "Bebeğimin iyileşeceğine inanmıyordum"

Anne Rojin Aykut, AA muhabirine, Kürtçe, bebeğinin doğduktan sonra nefes almakta güçlük çektiğinin teşhis edildiğini söyledi.

"Bebeğim nefes darlığı çekiyor, morarıyordu. Çok korkmuştum. Diyarbakır'a sevk edildik. Doktorlar burada bebeğime açık kalp ameliyatı yaptı." diyen Aykut, bebeğini kucağına aldığını belirtti.

Aykut, "Başta bebeğimin iyileşeceğine inanmıyordum. Doktorların hepsi bize yardımcı oldu. Bizimle ilgilendiler. Bebeğim şu anda iyi, sütünü içiyor. Allah herkesten razı olsun. Yetkililerden, doktorlardan ve hastaneden çok memnunuz." dedi.

- "Bu tür hastalarda erken tanı ve tedavi çok önemli"

Bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Onur Doyurgan, bebeğin cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Doyurgan, bebeğin hastanelerine getirildiğinde kalbinin durduğunu, morardığını anlatarak, ilk müdahalenin acil serviste yapıldığını aktardı.

Tetkiklerde kalpten çıkan atardamarların ters olduğunu tespit ettiklerini, ameliyat hazırlığı yaptıklarını belirten Doyurgan, "Ameliyatı yaparak bebeği sağlığına kavuşturduk. Bebeğin 15 günlükken ameliyatını yaptık. Bu tür hastalarda erken tanı ve tedavi çok önemli. Erken müdahale edilmediği zaman bu hastaların yaşama şansları pek fazla olmuyor." diye konuştu.

Doyurgan, bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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