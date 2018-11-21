UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup son maçında Sırbistan sahasında Litvanya'yı ağırladı.

Sırbistan, kariyerini Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Adem Ljajic'in de gol attığı maçta Litvanya'yı 4-1 mağlup etti ve grubu lider tamamladı.

Ljajic ve arkadaşları bu sonucun ardından üst lige yoktu. Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada kendi kaleisne Zulpa, 58. dakikada Mitrovic, 71. dakikada Prijovic, 74. dakikada Adem Ljajic kaydetti.

Litvanya'nın karşılaşmadaki tek golünü 64. dakikada Petravicius attı.

Grubun diğer maçında Romanya deplasmanda Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

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