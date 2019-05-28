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Adem Ljajic Beşiktaş'a 4 yıllık imza atıyor

Beşiktaş'ın Torino'dan bonservisini aldığı Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş

Beşiktaş, Adem Ljajic konusunda kesin olarak mutlu sona ulaştı. Sezon başında Torino'dan kiralanan yıldız oyuncunun 6.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu taksitli bir ödeme modeliyle devreye sokan siyah-beyazlılar, sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Adem Ljajic'in kısa süre içinde 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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