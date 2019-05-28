Beşiktaş, Adem Ljajic konusunda kesin olarak mutlu sona ulaştı. Sezon başında Torino'dan kiralanan yıldız oyuncunun 6.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu taksitli bir ödeme modeliyle devreye sokan siyah-beyazlılar, sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Adem Ljajic'in kısa süre içinde 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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