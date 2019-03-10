Adem Ljajic kalmak istiyor mu? Açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken ilk golün sahibi Adem Ljajic açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu, "Gerçekten iyi bir performans gösterdik, oyunun genelinde kontrol bizdeydi. Birçok fırsat yakaladık ama bir türlü değerlendiremedik. Neyse ki son dakikada kazanmayı başardık, gerçekten çok mutluyum kazandığımızdan dolayı" dedi.

"UMARIM BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDERİM"

Ljajic, Beşiktaş'taki geleceğine dair ise şu ifadeleri kullandı: "Umarım Beşiktaş'ta devam ederim, burada gerçekten memnunum. Burada benimle birlikte olan insanlarla çok iyi bir ilişkim var, devam edeceğimi umuyorum. Milli aradan önce bir maçımız daha var. Almanya ve Portekiz ile eleme anlamında önemli maçlara çıkacağım milli takımda. Umarım orada da aynı performansı gösteririm."