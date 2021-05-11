Adem Ljajic, sahayı sedyeyle terk etti

Süper Lig'in 41. haftasında Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta Boşnak yıldız Adem Ljajic, 34. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Karagümrük ceza sahasında yaşanan pozisyonda Biglia ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalan Ljajic, omzunun üzerine düştü ve mücadeleye devam edemedi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedyeyle kenara gelen Ljajic'in yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.