Adem Ljajic, tribünde

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük’ün yeni transferi Adem Ljajickarşılaşmayı tribünden takip etti. Geçtiğimiz günlerde Karagümrük ile anlaşan Ljajic, ligin 2. yarısından itibaren kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

2018 yılında Torino’dan Beşiktaş’a transfer olan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 85 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist katkısında bulundu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sözleşmesi biten Sırbistan Milli Takım forması giyen futbolcu geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük ile anlaştı.