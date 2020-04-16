Aden'de elektrik kesintisi uyarısı

Bakan Selçuk'tan yaşlı ve engellilere müjde

AA

Genel Elektrik Kurumundan bir yetkili, depolardaki yakıtın bittiğini, elektrik santrallerine yakıt taşıyan geminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla Aden'deki Ez-Zeyt Limanı'nda 9 gündür bekletildiğini söyledi.

Gemi mürettebatına uygulanan karantinanın 5 gün sonra sona ereceğini belirten yetkili, bu nedenle sıcaklıkların yüksek olduğu kentte elektrik kesintisi yaşanacağını aktardı.

Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden savaş ve elektrik santrallerine yakıt ulaştırılmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.