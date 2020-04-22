Aden'deki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutları gün yüzüne çıkıyor

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Yemen'in geçici başkenti Aden'de etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketi sonrası bölgedeki hasarın boyutları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Aden'de bir süredir etkili olan yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketi 5'i çocuk 8 kişinin ölümüne, ilk belirlemelere göre 66 evin de kısmen ya da tamamen yıkılmasına neden oldu.

Yemen hükümeti tarafından afet bölgesi ilan edilen Aden kenti sakinleri şehirdeki birçok caddenin hala sular altında olduğunu belirtiyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'in Krater bölgesindeki evlerin bir kısmı sular altında kaldı, dünden bu yana bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Gıda ihtiyacının had safhada olduğu kentte yardım faaliyetlerinin henüz gerçekleştirilmediği belirtiliyor.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi ise selden dolayı mahsur kalan insanların kurtulmasını kolaylaştırmak, insani yardım ulaştırılmasına olanak sağlamak ve selin geride bıraktığı enkazların kaldırılması için Aden'deki sokağa çıkma yasağının 2 günlüğüne kaldırıldığını duyurdu.

Yemen'de mart ayından bu yana bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışların birkaç hafta devam etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) nisan başındaki raporlarına göre, sel nedeniyle 4 bin 400 aile göç etmek zorunda kaldı.