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Yumurtalık kistleri

Yumurtalık (over) kistler üretebiliyor. Üreme çağındaki her kadında bu kistlerin yarattığı etkiler değişiklik gösterse de genellikle adet düzensizliği ile kendini gösteriyor. Yumurtalıklarda oluşan kistler, yaşanan adet döngüsü üzerinde etkili olan hormon dengesizliği nedeniyle adet gecikmelerine, iki adet arasında ara kanamalara ve hatta adetin kesilmesine dek bir çok etkiye yol açabiliyor. Bazı kadınların bedensel yapılarında herhangi bir belirti vermeden varlığı sürdüren kistler bazı durumlarda ise bir anda belirti verebiliyor.