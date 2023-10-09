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        Haberler Sağlık Adeta bir bağışıklık iksiri! Bu kışı hastalıksız geçirmenizi sağlayacak o tarif!

        Adeta bir bağışıklık iksiri! Bu kışı hastalıksız geçirmenizi sağlayacak o tarif!

        Kış aylarına girilmesiyle birlikte hastalıklar boy göstermeye başladı. Hal böyle olunca kışı hastalanmadan geçirmek isteyen kişiler bağışıklık sistemlerini kuvvetli tutacak doğal yöntemleri araştırmaya başladı. İşte hastalıklardan korumasıyla ünlü, bağışıklığı güçlendiren zencefil shot tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 22:59 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:59
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        Soğuk havaların kendini göstermesiyle hastalık dönemi de açıldı. Grip, nezle gibi rahatsızlıklar yaşayan kişiler ve bu kışı hastalanmadan geçirmek isteyen kişiler arama motorlarında doğal koruyucu yöntemleri araştırmaya başladı. İşte kış aylarında sizi hastalıklardan koruyacak zencefil shot tarifi…

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        ZENCEFİL SHOT MALZEMELERİ

        60 - 65 g taze zencefil

        10- 12 g taze zerdeçal

        2 adet mandalina

        1 adet yeşil elma

        1 adet limonun suyu

        Yarım su bardağı su bardağı su

        Göz kararı bal

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        ZENCEFİL SHOT NASIL YAPILIR?

        Zencefil, zerdeçal ve elmayı kabuklarıyla birlikte doğrayın. Bal dışında tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Damak zevkinize göre balı ekleyin ve soğuk tüketin. Boğaz ağrısı, öksürük, grip gibi hastalıklar için sabahları 1 bardak shot olarak tüketebilirsiniz.

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        ZENCEFİL FAYDALARI NELERDİR?

        Mide Rahatlatıcı: Zencefil, mide bulantısını hafifletmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, hareket hastalığı, hamilelik mide bulantısı ve baş dönmesi gibi durumlar için doğal bir çözüm olabilir.

        Ağrı Kesici: Zencefil, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi ağrıları hafifletebilir. Aynı zamanda regl dönemi sırasında yaşanan ağrıları azaltmada da yardımcı olabilir.

        Kolesterolü Düşürücü: Düzenli zencefil tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

        Antioksidan Etki: Zencefil, vücuda zarar veren serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu, kanser riskini azaltabilir ve yaşlanma etkilerini yavaşlatabilir.

        Bağışıklık Sistemi Desteği: Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.

        Kan Şekerini Kontrol Etmeye Yardımcı Olabilir: Bazı araştırmalar, zencefilin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir

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        Zencefilin aşırı tüketimi bazı insanlarda mide rahatsızlığına neden olabilir, bu nedenle ölçülü tüketmek önemlidir. Ayrıca, kronik sağlık sorunlarınız varsa veya ilaçlar kullanıyorsanız, zencefil takviyeleri veya büyük miktarlarda zencefil tüketmeden önce bir sağlık profesyoneli ile konuşmalısınız.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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