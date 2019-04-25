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Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, "Biz dostluk ilişkilerine gerçekten önem veriyoruz, şuna inanıyoruz ki iki büyük ülke arasında dostluk kurulmasında halkımız önemli bir rol oynayabilir." dedi.Kumpilov ve beraberindeki heyet, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kumpilov, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkileri kapsamında kente geldiklerini bildirdi.Kendilerine gösterilen ikram ve karşılamalardan dolayı teşekkür eden Kumpilov, şöyle konuştu:"Her insan kendi yurttaşlarıyla ve halkıyla gurur duyar, biz de öyleyiz. Heyetimizde meslektaşlarım var, iş adamları ve akademisyenler var. Biz dostluk ilişkilerine gerçekten önem veriyoruz, şuna inanıyoruz ki iki büyük ülke arasında dostluk kurulmasında halkımız önemli bir rol oynayabilir. Kısa bir süre önce Devlet Başkanımız Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılı Türkiye ile Rusya arasında kültür ve turizm yılı olarak ilan etti.
"DÜZCE LEZZETLERİ" KİTABI HEDİYE EDİLDİ
"Kumpilov, bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapılacağını belirterek, "Bu çerçevede bizi birçok etkinlik bekliyor, bu etkinliklerin bir kısmının Düzce'de olabileceğine inanmaktayız. Zaten Düzce Üniversitesi ile bizim üniversitelerimizin bir anlaşması mevcut, buradaki üniversitenin Adıge dili eğitimi veren ilk üniversite olması dolayısıyla da büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Düzce Valisi Dağlı da ziyaretleri için Kumpilov'a teşekkür ederek, Çerkez yemeklerini de içinde barındıran "Düzce Lezzetleri" kitabı ve tablo hediye etti.
Kumpilov da Vali Dağlı'ya Çerkez başlığı verdi.Kumpilov ve beraberindeki heyet, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.Ziyarette, şehirler arası kardeşlik bağının güçlendirilmesi adına Düzce Belediyesi ve Adıge Cumhuriyeti arasında anlaşma yapılması için fikir birliği sağlandı.Adıge heyeti daha sonra Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı, Konuralp Kampüsü'ndeki makamında ziyaret etti.
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