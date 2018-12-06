AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım oldu. 1964’te Iğdır’da doğan Adil Aşırım, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezun olduktan sonra İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İşte Adil Aşırım hakkında bilinmeyenler...

ADİL AŞIRIM KİMDİR?

Adil Aşırım (d. 1964, Iğdır),elektrik mühendisi, siyasetçi ve eski Iğdır milletvekili.

Lise eğitimini Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tamamlayan Aşırım, 1983 yılında kazandığı ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1987'de mezun olduktan sonra 1988–1990 yılları arasında İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 5 yıl Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde yöneticilik de yaptı.

DSP ile katıldığı 1995 Türkiye genel seçimleri'nde partisi aldığı %14 oyla 4. sırada yer alsa da üzerindeki partilerden HADEP'in ve MHP'nin seçim barajının altında kalmasından ötürü kıl payı milletvekili seçildi ve 20. Dönem TBMM'de 4 yıl milletvekilliği yaptı.

Ocak 1996'da bir özel televizyonda "Ben sağın da sağında yetiştim. Aday olmak için DYP'ye gittim ama yer yoktu. Bu yüzden DSP'ye gittim. Iğdır'dan aday gösterildim. DSP'nin Iğdır'da örgütü ve tabanı yoktu. Bana ANAP'lı belediye başkanı sahip çıktı, destek oldu. Ben de zaten ANAP'a geçmeyi düşünüyorum" şeklindeki açıklamasıyla kesin ihraç talebiyle DSP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Aşırım, 11 Ocak 1996'da DSP'den istifa etti. Sonrasında ise hızlıca ANAP'a katıldı. 2002 yılına kadar ANAP MKYK üyeliği ve 1996-2001 yılları arasında Mesut Yılmaz'ın danışmanlarından biri olan Aşırım, 2001-2003 yılları arasında da ANAP Dış İlişkiler Sekreterliği yaptı. ANAP'ın etkinliğini yitirmesinden sonra MHP kadrolarına geçti.

Aşırım, evli ve 2 çocuk sahibidir.

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