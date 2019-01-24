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Adil Gevrek, Aboubakar Kamara için İngiltere’de el sıkıştı

Hücum bölgesi için aradığı ismi İngiliz ekibi Fulham’da bulan Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere’de bulunan Başkan Adil Gevrek’in görüşmeleri sonucu Aboubakar Kamara ile anlaşma sağladı. Başkan Gevrek’in Neeskens Kebano transferini de bitirmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi

Giriş: 24 Ocak 2019 Perşembe, 11:17 | Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, hücum bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Aboubakar Kamara ile anlaşma sağlarken, Neeskens Kebano transferini de tamamlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Khalid Boutaib’in devre arasında Mısır ekibi Zamalek’e transferinin ardından hücum bölgesi için arayışlarını sürdüren E. Yeni Malatyaspor, aradığını İngiltere’de buldu. Sarı-kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano, forvet içinse Aboubakar Kamara’yı kadrosuna katmak istiyor. Kamara ile anlaşma sağlayan yönetim, Neeskens Kebano’nun transferini de kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Başkan Adil Gevrek’in Kebano ve Aboubakar transferlerini bitirmek için İngiltere’de yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiği ve golcü oyuncuyla kesin olarak anlaştığı belirtildi.



7 Mart 1995 Fransa doğumlu olan 1,77 metre boyundaki santrfor Aboubakar Kamara’nın Fulham ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Monaco, KV Kortrijk, SC Amiens takımlarının da formalarını giyen Kamara, Premier Lig'de bu sezon 13 karşılaşmada 687 dakika görev aldı ve 3 gol kaydetti. İngiltere EFL Cup'ta 2 maçta 2 gol atan Fransız golcü, santrfor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 17 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kamara, sağ kanat oynadığı 16 karşılaşmada ise 5 gol atma başarısı gösterdi.

27 yaşındaki Neeskens Kebano ise 10 numara pozisyonunda oynuyor. Kongo uyruklu Fransız oyuncu, 1,70 metre boyunda. Fulham ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Neeskens Kebano, Paris Saint-Germain, SM Caen, KRC Genk ve RSC Charleroi takımlarının formalarını giydi. Kebano, Fransa U17, U18, U19 ve U20 Milli Takımları’nda oynadıktan sonra 2014 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nın formasını giydi.

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