Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a konuk olan Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu Sadık Çiftpınar için istedikleri bonservis bedelini belirtti. Başkan Gevrek Sadık için her iki kulüplede görüşme içerisinde olduklarını belirterek, "Sadık için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştük. İstediğimiz bonseris bedeli 2 milyon Euro. Sadık Çiftpınar ile takasta gelecek futbolcunun maaşı bizim için de önemli. Oyunculara yıllık en fazla 800 bin Euro ödüyoruz." sözlerini kullandı.

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