Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin 15 yıla kadar hapsi istendi

AA

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yıldırım ile avukatı katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından sanığa Bank Asya kredi kartı ve hesap sözleşmesindeki imzaların kendisine ait olup olmadığı soruldu.

Sanık Yıldırım, "Kredi kartı sözleşmesinin arkasındaki imza bana aittir ancak hesap sözleşmesindeki imzaları hatırlamıyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Hatice Yıldırım'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatı, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, esas hakkındaki mütalaayı incelemek ve savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Sanık Yıldırım da önceki beyanlarını tekrar ettiği söyledi.

Sanık ve avukatına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

- Süreç

FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım, 11 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıldırım, ikinci kez 31 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 2 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hatice Yıldırım, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yıldırım hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, damadı olması nedeniyle sanığın, Adil Öksüz'ün FETÖ'deki konumunu bileceğine işaret edilerek, "Darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra gerek görsel, gerek işitsel medyada Adil Öksüz'ün isminin sıkça geçtiği ve Öksüz'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan bahsedildiği, sanığın hakkında yakalama kararı olan Öksüz'ü ailesi ile yaşamış olduğu ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, FETÖ'de üst düzey görevli olan hatta darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Adil Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.