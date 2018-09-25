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Adil Öksüz’ün yengesine 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı” firari Adil Öksüz’ün yengesi Şenay Öksüz, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Şenay Öksüz “Sağ mı ölü mü olduğunu bilmediğim o şahıs nedeniyle burada bulunduğumu belirtirim. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini isterim” dedi

25.09.2018 - 15:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Habertürk’ten Serdar KULAKSIZ’ın haberine göre İstanbul 32 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şenay Öksüz sesli ve görüntülü bilişim Sistemi SEGBİS aracılığıyla katıldı.

BERAAT VE TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti, daha önceki celse savcılığın verdiği mütalaaya karşı görüşlerini sorduğu sanık Şenay Öksüz, “Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hastalığımın ileride telafisi güç zararlar doğurma ihtimali bulunmaktadır. Mahkemenin bunu göz önüne alacağını düşünüyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

O ŞAHIS NEDENİYLE BURADA BULUNDUĞUMU BELİRTİRİM

Mahkeme heyeti dosyanın karar aşamasına geldiğini belirterek sanık Şenay Öksüz’den son sözlerini sordu. Şenay Öksüz, “Mahkemenizin adaletine güveniyorum. Sağlık sebeplerim göz önüne alınarak tahliyemi talep ederim. Yine sağ mı ölü mü olduğunu bilmediğim o şahıs nedeniyle burada bulunduğumu belirtirim. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini isterim” dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Şenay Öksüz’ü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Şenay Öksüz’ün “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etme” suçundan ise beraatına karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YIL İSTENİYORDU

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Şenay Öksüz’ün “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyordu. Açılan dava dosyası yetkisizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

 

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