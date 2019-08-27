Adil Rami: "Burada olduğum için çok gururluyum" - Fenerbahçe Transfer Haberleri

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Rami, " Fenerbahçe ailesine katılıyor olmak çok heyecan verici. Burada olduğum için çok mutluyum. Daha önce derbileri izledim. Burada gerçekten büyük bir tutku var. Şu anda yeni hocayla, yeni arkadaşlarla beraber idmanlara başlayacağım. Ağır ağır kendimi bulmaya çalışacağım. Sonrasında maçlara hazırlanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa temsilcisi Lille'in formasını giyerken 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi maçı için Kadıköy'e rakip olarak geldiğini hatırlatan Rami, şunları kaydetti:

"O dönemden bu yana onların oluşturduğu atmosferi, ambiyansı kariyerim boyunca unutmadım. Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım."