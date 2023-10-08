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        Adım adım Abdullah Avcı

        Nenad Bjelica ve yasal temsilcileriyle yapılan fesih görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'un Abdullah Avcı'yı resmen açıklaması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:58
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        Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi için geri sayıma geçildi. Bordo mavili kulüple 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına varıldı.

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        Nenad Bjelica ve yasal temsilcileriyle yapılan fesih görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'un Abdullah Avcı'yı resmen açıklaması bekleniyor.

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        Karadeniz ekibinde Avcı'nın Adana Demirspor maçı sonrası verilen 5 günlük iznin bitimindeki ilk antrenmanda takımın başında olması planlanıyor.

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        Bu arada başarılı çalıştırıcının teknik ekibi de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

        Abdullah Avcı'nın yardımcılığını şampiyonluk sezonunda da Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Egemen Korkmaz'ın yapacağı öğrenildi.

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        Trabzonspor, sezona büyük umutlarla başlasa da üst üste alınan olumsuz sonuçlar ve ortaya konan futbolun yetersizliği tepkilere neden olmuştu.

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        Yukatel Adana Demirspor yenilgisi sonrası bir araya gelen bordo mavili yönetimden kan değişikliğine gidilmesi yönünde karar çıkmıştı.

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