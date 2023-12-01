Haberler Gündem ADIM ADIM CUMA NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur?

Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Adım adım Cuma namazı kılınışı, 1 Aralık Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Camide cemaatle namaz kılmak için camilere akın edecek olan binlerce Müslüman, Cuma namazı kılınışı ve okunacak duaları araştırıyor. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 07:51 Güncelleme: 01.12.2023 - 07:51 facebook

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Cuma namazı kılınışı, kaç rekat olduğu ve okunacak dualar araştırılmaya başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde hakkıyla ibadet etmek isteyenler "Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.