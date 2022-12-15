Hayırlı cumalar... İslam alemi bir cuma namazı için daha heyecanlı bekleyişe başlamış durumda. Yarın ülkemizin dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız, cuma namazı ibadetlerini yerine getirmek için camileri dolduracak. İşte, bu kutsal gün öncesi cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur gibi soruların cevapları...