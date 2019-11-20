Adım saymak neden önemli?

Bütün gün masa başında oturup bilgisayara, kalan zamanlarda da akıllı telefonlarımıza bakarak omuzlarımızı düşürüyor, duruşumuzu bozuyor, bel, sırt ve boyun ağrılarına davetiye çıkarıyoruz. Hareketsiz yaşamın etkisiyle özellikle karın bölgesinde başlayan yağlanma ve kilo alımı kontrol altına alınmadığında, kalp ve akciğere bağlı hastalıklara zemin hazırlanmış oluyor. Hareketsizlik ve fazla kilolar diyabete davetiye çıkarıyor.

Toplumumuzun yüzde 70’i düzenli fiziksel aktivite yapmıyor. Oysa günlük düzenli egzersizlerle kendimizi baştan yaratabiliriz. Sağlıklı bir yaşamın yolu aktif olmaktan ve bol hareket etmekten geçiyor.

Dünya Sağlık Örgütü de sağlıklı bir insanın günlük 10 bin adım (yaklaşık 8 km) atmasını öneriyor. 60 dakika tempolu bir şekilde yapılan yürüyüşte 10 bin adım atılabilmektedir. Peki adımlarımızı nasıl sayacağız?

Spor yaparken tüm vücut fonksiyonlarımızı takip ederek egzersiz programımızı yönlendirmek, akıllı giyilebilir teknolojiler sayesinde artık çok kolay.

HUAWEI’nin 3 boyutlu cam tasarımıyla daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati HUAWEI WATCH GT 2'yi kolunuzdan hiç çıkarmadan tüm gün vücudunuzla ilgili verileri izleyebilirsiniz.

Yürüyüş yapanlar için HUAWEI WATCH GT 2, adım sayma, yakılan kalori, nabız ölçme, uyarı modlarıyla motive ediyor, spora teşvik ediyor, kontrol kolaylığı sağlıyor. Günlük spor aktivitenizi adımlarınızı sayarak programlamanıza olanak yaratıyor.

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Yürüyüş yapmanın faydası saymakla bitmiyor

Çoğumuz için yapabileceğimiz en kolay spor olan yürüyüş, düzenli ve tempolu yapıldığında kalp ve akciğer sağlığını korurken, açık havanın da etkisiyle stresi azaltıyor. Düzenli yürüyüş, kolesterolü düşürür, kan basıncını düzenler ve tüm sporlarda olduğu gibi vücudumuz mutluluk hormonu endorfin salgılar. Yürüyüş sonrası kendimizi rahatlamış ve dinç hissederiz.

Yürüyüş yapmak kemiklerin yanı sıra bacak ve kalça bölgesindeki kasları güçlendirir, özellikle kadınlarda kas ve kemik erimesi riskini azaltır.

Düzenli tempolu yürüyüş, uyku düzenini destekler, metabolizmayı hareketlendirir, bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır, yağ yaktırır, zayıflamaya ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Kalorilere dikkat ederek bu şekilde yılda 7-8 kilo vermek mümkündür.

Adımlarını saymak için #HiçÇıkarma

HUAWEI WATCH GT 2 adımlarınızı ve nabzınızı ölçer, kıyaslamanızı sağlar, kilo kontrolünüze destek olur. Uyku kalitenizi, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izleyerek analiz eder, ortalama olarak puanlar.

HRV (kalp atış hızı değişkenliği) ile stres ölçümünüzü yaparak stres endeksinizi oluşturur, kendinizle ilgili farkındalık yaratır.

HUAWEI WATCH GT 2, spor modunda olmadığı zamanlarda da kişisel verilerinize göre gerçek zamanlı ölçümlerinizi yaprak belirli sınırların dışına çıkıldığında uyarı verir.

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Uzun süre hareketsiz kaldığınızda "Hareketsizlik uyarısı" ile ayağa kalkmanızı ve hareket etmeniz gerektiğini hatırlatır.

2 haftayı bulan pil süresi ve şık görünümü ile diğer akıllı saatlerden ayrışan HUAWEI WATCH GT 2, spor ve klasik modelleri ile tarzınıza uygun seçim yapma olanağı sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 2, sekiz açık hava sporu (Koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekleyerek vücut ölçümlerinizi yapabiliyor.

Fiziksel ölçümlerinizin yanı sıra HUAWEI WATCH GT 2, bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor.

Sağlıklı yaşam için Huawei Watch GT 2'yi #HiçÇıkarma, farkında ol!

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