"45 YAŞINDAKİ YÜRÜYÜŞ HIZINIZ İLERLEYEN DÖNEMLERİNİZİN GÖSTERGESİ"

Çalışmalar, 45 yaşındaki yürüme hızınızın, hayatınızın ilerleyen dönemlerinde fiziksel ve ruhsal sağlığınızın güçlü bir göstergesi olduğunu göstermiştir. 60 yaşına geldiğinizde yürüme hızınızda gözle görülür bir düşüş olur.

Yürüyüş hızınızda ve akıcılığınızda azalma, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların erken bir göstergesi olabilir. Parkinson, beynin kas-iskelet sistemine olan mesajlarını etkiler ve kişinin yürüyüşünün daha yavaş, daha az simetrik ve daha sendeleyici olmasına neden olur. Bu, hastalığın erken evrelerinde fark edilebilir olsa da belirsiz olabilir.