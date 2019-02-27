Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, eşinize “adın batsın”, “nankör”, “ihanet ediyorsun”, “aç gözlü” ve “görmemiş” sözlerini kullanırsanız hakaret etmiş sayılmayacaksınız. Çünkü Yargıtay, bu sözlerin “hakaret” sayılmadığına karar verdi.

Asliye Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Yargıtay 18. Ceza Dairesi; “adın batsın”, “nankör”, “ihanet ediyorsun”, “aç gözlü” ve “görmemiş” sözlerinin hakaret olarak kabul edilmeyeceğini belirtti.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi bu sözlerin kaba ve nezaket dışı bir hitap tarzı olduğuna dikkat çekerek, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verdi.

HAKARET KRİTERLERİ

Yargıtay, kararında bir sözün hakaret olarak kabul edilebilmesi için şu kriterleri belirledi:

“Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.”

“ADIN BATSIN”, “NANKÖR”, “AÇ GÖZLÜ” VE “GÖRMEMİŞ” SÖZLERİ RAHATSIZ EDİCİ DEĞİL…

Resmi nikahlı eşine, “ihanete diyorsun, adın batsın, nankör, aç gözlü, görmemiş" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını da belirten Yargıtay, bu sözlerin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğuna da vurgu yaptı.