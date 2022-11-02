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Adını gagasından alan kaşıkgaga, mola verdiği Iğdır'da görüntülendi

Adını kaşığa benzeyen gagasından alan kaşıkgaga ördeği, güneye göç etmek üzere mola verdiği Iğdır'daki sulak alanda beslenirken kameralara yansıdı

Adını gagasından alan kaşıkgaga, mola verdiği Iğdır'da görüntülendi
Iğdır'da görüntülendi... Adını gagasından alıyor
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AA

Türkiye'nin en doğusunda bulunan ve birçok kuş türünün yaşadığı Iğdır'daki sulak alanlar, göç döneminde birbirinden farklı türleri ağırlıyor.

Kuzeyden gelip Iğdır'da mola verdikten sonra güneye göçen kuşlar, kentteki farklı sulak alanlarda konaklayıp besin ve yağ depoluyor.

Bölgede mola veren ve adını kaşığa benzeyen gagasından alan kaşıkgaga ördeğinin beslenmesi kameraya yansıdı.

Gagasını suyun içinde sağa sola gezdirerek küçük canlılar, yeşillikler ve planktonlarla beslenen ördek, kışa kadar bölgede yaşamını sürdürecek.

Yabani ördek, havaların soğumasıyla güneye doğru başlattığı göçüne devam edecek.

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