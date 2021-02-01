Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, transferin son gününde eski golcüsü Adis Jahovic'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Makedonyalı golcüyü İzmir'e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Jahovic'e "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızlı forma altında başarılar diledi.
Adis Jahovic, 2016-2017 sezonunda geldiği Göztepe'de 1.5 sezon forma giymiş ve 51 maçta 35 gol atmıştı. Makedon golcü, sarı-kırmızılı formayla TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR