Adıyaman'a giriş ve çıkış yapan yolcular, sağlık kontrolünden geçiriliyor

AA

Vali Aykut Pekmez başkanlığından toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu çeşitli kararlar aldı.

Kurul, kente giriş noktalarında toplu taşıma araçlarında gerekli kontrollerin yapılması ve vatandaşlara, muayene ile ateş ölçümünün ardından geçiş izni verilmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda sağlık ekipleri, vücut ısısı 38 derecenin üzerindeki yolcuların iletişim bilgilerini alarak, takiplerini sağlayıp hastanelere yönlendiriyor.

Bu arada polis uygulama noktalarında sağlık personelinin yaptığı denetlemelerin şehrin giriş ve çıkışlarında 24 saat esasına göre yapılacağı bildirildi.

Yolculardan Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu uygulamayı çok güzel bulduğunu belirterek, "Uygulama insanlarımızın sağlığı için yapılıyor. Ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.