Adıyaman’da, 51 yaşındaki şahıs sabaha karşı evinin önünde ölü bulundu. İHA'nın haberine göre; Yeni Mahalle Flamingo Yolu yakınlarında ikamet eden Hasan Aslancan, sabaha karşı evin önünde yakınları tarafından ölü bulundu.

Aslancan’ın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Hasan Aslancan’ın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Aslancan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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