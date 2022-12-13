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Adıyaman'da 109 litre sahte içki ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 109 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da 109 litre sahte içki ele geçirildi
Adıyaman'da 109 litre sahte içki ele geçirildi
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AA

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki olduğu tespit edilen A.D'ye ait adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, şişelenmiş durumda 109 litre sahte içki ele geçirildi, A.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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