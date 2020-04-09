Adıyaman'da anaokulu öğrencilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

AA

Eskisaray Anaokulu Diyanet Sınıfındaki 4-6 yaş gurubundaki 12 öğrenci, öğretmenlerinin koordinesinde ailelerinin de desteğiyle kumbaralarında topladıkları paralarla kampanyaya destek verdi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, "Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası"na Adıyaman genelinde desteğin olduğunu söyledi.

Anaokulu öğrencilerinin desteğinin de çok anlamlı olduğunu aktaran Taşcı, "Eskisaray Anaokulu 4-6 yaş grubundaki 12 Kur'an öğrencisi, kumbarasındaki biriktirdikleri harçlıkları kampanyaya bağışladı. Çocuklar da büyüklerine bir örnek olması için kampanyaya destek verdi." dedi.

Çocuklardan 6 yaşındaki Hümeyra Karakaş, kumbarasında biriktirdiği paraları babasının bankaya yatırdığını söyleyerek kampanyaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Muhammed Ali Çoşkun ise "Kampanyaya destek olmak istedim. Kumbaramda bir sürü para topladım. Annem ve babam da kampanyaya destek olduğum için mutlu oldu." diye konuştu.