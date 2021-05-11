Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen anne, baba ve kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde arkadaşları ile saklambaç oynayan Nida Doğan (7),yapımı devam eden inşaata saklandığı esnada asansör boşluğuna düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine inşaata gelen anne Zeliha Doğan ile baba Ekber Doğan da çocuklarını kurtarmak isterken boşluğa düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aileyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile üyelerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı bir evin güvenlik kameralarınca kaydedildi.