Adıyaman'da asayiş ve narkotik uygulaması

AA

Besni Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.17 ekip, 77 polisin görev aldığı uygulamada kafe, park ve umuma açık alanlarda kimlik kontrolleri yapıldı.Uygulamalarda 456 kişi, 56 araç, 30 iş yeri, 8 park ve 9 metruk bina kontrol edildi.Ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 2 kişiye maske takmamasından dolayı 900 lira para cezası uygulandı.Adıyaman Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Yunuslar Büro ekipleri ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü personelinin destek verdiği operasyonda aranması olan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.