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Adıyaman'da çadır kentteki eczane günde bin depremzedeye hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da gönüllü eczacıların oluşturduğu çadır kentteki eczane, günde bin kişiye hizmet veriyor

Adıyaman'da çadır kentteki eczane günde bin depremzedeye hizmet veriyor
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AA

Depremlerde en çok hasar gören şehirlerden biri olan Adıyaman'da, Sümerevler Atletizm Pisti'nde çadır kent oluşturuldu.

Erzurum, Malatya, Erzincan, Ağrı ve Samsun'dan gelen gönüllü eczacılar, oluşturdukları eczane ile depremzedelerin yaralarını sarmaya gayret gösteriyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan depremzedeler, tüm ilaçlarını buradan karşılıyor.

24 SAAT AÇIK

Erzurum'dan gelen gönüllü eczacı Kemal Kacıroğlu, depremin üzerinden 24 saat geçmeden eczanenin oluşturulduğunu söyledi.

Eczanenin gönüllüler tarafından hazırlandığını belirten Kacıroğlu, "Kronik hastalığı olan hastaların ilaçlarını veriyoruz. Aktif olarak iki sağlık ocağı var. Buralardan yazılan reçetelerin ilaçlarını veriyoruz. Bu eczane, bize başvuran hastaların talep ettikleri ilaçların yüzde 90'ından fazlasını karşılayabilecek durumda. Dönüşümlü olarak görev alıp günde ortalama bin hastaya hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Eczanenin 24 saat açık olduğunu vurgulayan Kacıroğlu, "Şu an ilaca ihtiyacımız yok. Odamız sağ olsun, bu sabah kolilerce ilaç geldi. Deprem çadırları burada hizmet vermeye devam ettiği sürece biz de bu hizmeti dönüşümlü olarak vermeyi sürdürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Depremzede Hanifi Atlı ise acil ilaç ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirerek, "Devletimize, milletimize, bütün sağlık teşkilatına, eczacılarımıza, Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Abdurrahman Atlı da herkesin kendilerine yardım etmeye çalıştığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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