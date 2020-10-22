Adıyaman'da 'Chandler' cevizi hasadı başladı

AA

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, ilçeye bağlı Ortanca Köyü Kubilay mezrasında Kırsal Kalkınma Destekleme Programından destek alan Ziya Kubilay'ın 2 bin dekar alanda yetiştirdiği cevizlerin hasat törenine katıldı.Kiyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük ceviz bahçelerinden birinde olduklarını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce dikilen cevizlerin rekoltesinin iyi olduğunu belirten Kiyas, "Buradaki ceviz ağaçları yaklaşık ağaç başına 30 ile 35 kilogram ürün veriyor." dedi.Kiyas, bahçede kullanılan aletlerin de son teknoloji olduğunu aktararak "Bahçede hangi ağacın ne kadar sulanması gerektiği, bitki elementlerinin toprağa verilmesi, ağaç ile buluşturulması tamamen otomatik olarak yapılmakta. Yani üreticimiz bahçesinde en son teknolojiyi kullanmaktadır." dedi.Bahçe sahibi Ziya Kubilay da verimli bir hasat dönemi beklediklerini dile getirdi.