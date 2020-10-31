Adıyaman'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Kent merkezinde İmamağa Mahlesinde ikamet eden Y.S'nin (21) İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde gözaltına aldı.Y.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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