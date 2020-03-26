Adıyaman'da eczanenin duvarını kırıp hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Romanya Sağlık Bakanı istifa etti!

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bir eczanedeki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 kişinin eczanenin duvarını balyozla kırıp içeriye girdiklerini, kasadaki bir miktar para ile ilaç çaldıklarını tespit etti.

Şüphelilerin kimliklerini de belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.G. ile M.G'yi kaldıkları evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.