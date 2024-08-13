Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü - Güncel haberler

        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Adıyaman'da çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik akımına kapılan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Abdurrahman Atlı (43), Karapınar Mahallesi'ndeki bir evin çatısında çalıştığı esnada elindeki boya fırçasının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbarla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Atlı'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Adıyaman
        #Adıyaman haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı!
        Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı!
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi