Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
Adıyaman'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti
Fırat Nehri'nin merkeze bağlı Damlıca köyü yakınlarındaki kıyısında suya giren Musa Kırgın (22), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği 1 saatlik arama sonucunda Kırgın'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kırgın'ın cenazesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.