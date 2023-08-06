Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu - Güncel haberler

        Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

        Adıyaman'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fırat Nehri'nin merkeze bağlı Damlıca köyü yakınlarındaki kıyısında suya giren Musa Kırgın (22), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği 1 saatlik arama sonucunda Kırgın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kırgın'ın cenazesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Adıyaman
        #Adıyaman haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayalıktan şelale göletine atladı! 10 metre derinlikteki çamura saplandı
        Kayalıktan şelale göletine atladı! 10 metre derinlikteki çamura saplandı
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Bilecik'te orman yangını çıktı
        Bilecik'te orman yangını çıktı
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        İstanbullular sahile koştu!
        İstanbullular sahile koştu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor