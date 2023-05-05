İHA

Adıyaman'da depremde ağır hasar alan site bahçesinde genç kızın cansız bedeni bulundu.

Merkez Yeni Mahalle 2603 Sokak'ta, depremde hasar alan Borsa Sitesi bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir genç kızı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 18-19 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Durum üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Daha sonra savcının da yaptığı kontroller sonrasında kimliği henüz belirlenemeyen genç kızın cansız bedeni, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.