Adıyaman'da gönüllü kadınlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Adıyaman'da gönüllü kadınlar "zimem defteri" ile 500 bin liraya yakın borç kapattı

Adıyaman İl Müftülüğü Ebubekir Kız Kur'an Kursu hocası Fatma Mutlu ve ekibi, hayırseverlerin katkısıyla hayata geçirdikleri "zimem defteri" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 500 bin liralık borcunu kapattı.

Adıyaman'da gönüllü kadınlar
AA

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AA muhabirine, Osmanlı geleneği olan "zimem defteri" uygulamasını Adıyaman'da sürdürdüklerini söyledi.

Bakkal ve fırınları gezerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiğini aktaran Taşçı, şöyle konuştu:

"Fatma Mutlu hocamız ve ekibi 3 ramazandır bu geleneği yaşatıyor. Allah hocamız ve ekibinden razı olsun. Mahallelerde borcunu ödeyemeyen kardeşlerimizin borçlarını ödüyorlar. Gönüllü arkadaşlarımız işletmelere biraz da fazla para ödemek suretiyle ramazan ayının sonuna kadar ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için çalışmaları sürdürüyorlar. Atalarımızdan, Osmanlıdan bize geçen bu güzel geleneği biz de Adıyaman'ımızda bu şekilde sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 500 bin liraya yakın ödeme yaptılar."

- "Bizler hayra vesile oluyoruz"

Fatma Mutlu da parkta oturduğu sırada maddi durumu iyi olmayan bir kişinin kendisinden yardım talep ettiğini anlatarak, bunun üzerine böyle bir çalışma başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle üç ramazandır güzel çalışmalar ortaya koyduklarını aktaran Mutlu, "Hayır sahiplerinin verdikleri yardımları toplayıp mahallelerdeki bakkal ve fırınları gezerek, gariban, yetim, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyoruz. Bizler hayra vesile oluyoruz. Bunu duyan, gören herkesi bizlere destek olmaya ve hayırlar işlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Gönüllü kadınlardan Zehra Karaman ise hayır işinde görev almanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Bizler gönüllü olarak bu işe koyulduk, bizi görenler de katılmak istiyor, hayır yapmak istiyor. Özellikle bakkal ve fırınlara gidiyoruz, o kişinin haberi olmadan, isimlerimizi vermeden borçlarını kapatıyoruz. Çok güzel bir duygu, Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Fırın işletmecisi Öryan Tosun ise ailelere borçlarının hayırseverler tarafından kapatıldığını söylediklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME