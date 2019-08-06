Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapımı devam HES inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahta-Siverek kara yolu Kahta Çayı civarında özel bir şirketin Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatında beton döküldüğü sırada iskele çöktü.
İskelede bulunan işçiler İlyas Kara (30),Abuzer Uğur (43),Ahmet Yıldırım (42) ve Bayram Uğur (40) düşerek, yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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