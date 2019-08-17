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Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada İsmail Özçelik yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Adıyaman silahlı kavga

Kavga gece saatlerinde Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Beybostan Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan iki aile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Diğer aile bireylerinin de dahil olması ile büyüyen tartışma, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Kerem Ergül ve İsmail Özçelik yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Özçelik doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; Özçelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna konulurken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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